FC Barcelona rozważa przeprowadzenie głośnego wzmocnienia. Jak się okazuje, na celowniku Dumy Katalonii znalazł się były podopieczny Hansiego Flicka. A jest nim Leon Goretzka z Bayernu Monachium - informuje "Sky Sport Germany".

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Leon Goretzka pod obserwacją FC Barcelony

FC Barcelona w niedzielę sięgnęła po ważne trofeum. Podopieczni Hansiego Flicka zdobyli Superpuchar Hiszpanii, pokonując w finale Real Madryt rezultatem 3:2. W obozie mistrzów Hiszpanii nie ma czasu na radość, ponieważ trwają prace nad wzmocnieniami. Władze klubu szukają transferów, których będą mogli dokonać zarówno w zimowym okienku jak i po sezonie.

Tymczasem najnowsze wieści transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Sky Sport Germany”. Otóż Duma Katalonii wytypowała już nowy cel. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Leon Goretzka z Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik ostatnio był obserwowany przez Blaugranę i zebrał pozytywne recenzje. Do transferu może dojść już w letnim okienku. 30-latek to dobry znajomy Hansiego Flicka, z którym miał okazję współpracować w bawarskim zespole.

Warto zaznaczyć, że FC Barcelona tym samym może skorzystać z okazji. Leon Goretzka prawdopodobnie po sezonie będzie dostępny jako wolny agent, ponieważ dobiega końca jego kontrakt z Bayernu Monachium. Strony nie przewidują dalszej współpracy, więc Duma Katalonii może pozyskać Niemca na zasadzie transferu bezgotówkowego.

Leon Goretzka w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik zdołał strzelić jednego gola. A udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko VfL Wolfsburg.