Nico Williams nie dołączy do Barcelony, jeśli nie będzie miał on zagwarantowanego miejsca w pierwszej jedenastce Dumy Katalonii, o czym właśnie poinformował serwis "El Nacional".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams stawia Barcelonie jasny warunek, musi być podstawowym graczem

Nico Williams to bez dwóch zdań jeden z tych graczy, na których Barcelona poluje już od dłuższego czasu. Duma Katalonii próbowała sprowadzić utalentowanego Hiszpana do klubu już w poprzednim letnim okienku transferowym, ale jak wiadomo, to się nie udało. Podobnie było i tej zimy.

Wszystko wskazuje więc, że i w zbliżającym się kolejnym okresie transferowym będzie ze strony Barcelona próba pozyskania Nico Williamsa, który wzbudza jednak zainteresowanie wśród innych ekip. W tym kontekście wymienia się głównie Arsenal. Wiadomo, że gra dla zespołu ze stolicy Katalonii wydaje się bardziej atrakcyjna. Jednak według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Nico Williams nie dołączy do Barcelony, jeśli nie będzie miał on zagwarantowanego miejsca w pierwszym składzie. Oznacza to tym samym, że gwiazdor stawia jasny warunek ws. transferu.

Nico Williams w tym sezonie rozegrał dla ekipy Athletic Bilbao 37 spotkań, w których zdobył dziewięć goli oraz zanotował siedem asyst. Poprzednia kampania była w jego wykonaniu jednak jeszcze lepsza, podobnie jak i Euro 2024. Obecnie 22-latek wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 70 milionów euro. Jego umowa w Bilbao wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

