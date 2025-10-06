Barcelona myśli o wielkim transferze. Deco spotkał się z gwiazdą

14:01, 6. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sofiane

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem. Na listę życzeń trafiło kolejne nazwisko. Jak donosi Sofiane kilka dni temu Deco spotkał się z agentem Lautaro Martineza.

Deco
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco spotkał się z agentem Lautaro Martineza

FC Barcelona latem przyszłego roku będzie miała bardzo trudne zadaniem. Katalończycy będą musieli wybrać nowego napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa po sezonie i raczej nie zostanie przedłużony.

Lista życzeń w kontekście pozyskania „dziewiątki” stale rośnie. Ostatnio do notesu Deco trafił piłkarz grający w La Liga – Karl Etta Eyong. W mediach przewijają się również nazwiska ze światowego topu jak Harry Kane czy Julian Alvarez. O kolejnym zawodniku, który prawdopodobnie jest w kręgu zainteresowań Blaugrany poinformował Sofiane, świetnie orientujący się w sprawach Barcelony.

Kogo widziałbyś w Barcelonie w miejsce Lewandowskiego?

  • Harry Kane
  • Lautaro Martinez
  • Julian Alvarez
  • ktoś inny
  • Harry Kane 4%
  • Lautaro Martinez 4%
  • Julian Alvarez 46%
  • ktoś inny 46%

26+ Votes

Z jego informacji wynika, że kilka dni temu doszło do spotkania Deco z agentem Lautaro Martineza. Transfer napastnika Interu Mediolan byłby trudny do zrealizowania, ponieważ Argentyńczyk ma ważny kontrakt do 2029 roku. Co więcej, jest wyceniany na 95 milionów euro, a Nerazzurri z pewnością oczekiwaliby znacznie więcej. O ile w ogóle będą chcieli usiąść do negocjacji ws. sprzedaży kapitana.

Plotki łączące Lautaro Martineza z Barceloną to żadna nowość. 28-latek w przeszłości był blisko przenosin na Camp Nou. Warto przypomnieć, że w 2020 roku ówczesny agent piłkarza otwarcie przyznał w mediach, że zmiana klubu jest o krok. Ostatecznie transfer nie doszedł do skutku, a mistrz świata z reprezentacją Argentyny świętował później m.in. dwa mistrzostwa Włoch z Il Biscione.

