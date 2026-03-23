Barcelona może dostać za nich oferty. Nie chcą odchodzić

Barcelona może spodziewać się latem ofert za Ronalda Araujo i Gerarda Martina. Obaj zawodnicy chcą być jednak dalej częścią ekipy Hansiego Flicka i odrzucą możliwość transferu - informuje "Mundo Deportivo".

Barcelona planuje latem wzmocnienia, co wiąże się również z potencjalnymi rozstaniami. Mając na uwadze jej sytuację finansową, niewykluczone, że zakup nowych piłkarzy będzie bezpośrednio powiązany ze sprzedażami tych, na których Hansi Flick już nie liczy. Od miesięcy media spekulują na temat przyszłości Ronalda Araujo, który przeżywał trudniejszy okres, choć w ostatnim ligowym meczu z Rayo Vallecano zapewnił Blaugranie trzy punkty.

Urugwajczyk przegrywa rywalizację o miejsce w składzie, więc Barcelona naturalnie myśli o jego odejściu. Problem w tym, że sam zawodnik nie zamierza zmieniać otoczenia. „Mundo Deportivo” ujawnia, że ten odrzuci wszelkie oferty, jakie pojawią się w letnim okienku. Jego priorytetem jest dalsza gra dla ekipy Flicka.

Podobnie sprawa ma się w przypadku Gerarda Martina. Choć ten sezon jest dla niego przełomowy, Barcelona chce latem sprowadzić nowego stopera oraz bocznego obrońcę, więc mogłoby zabraknąć dla niego miejsca. Hiszpan cieszy się zainteresowaniem ze strony Milanu, ale chce walczyć o względy niemieckiego szkoleniowca. Szanse na odejście tej dwójki podczas letniego okienka są więc niewielkie.

Duma Katalonii najprawdopodobniej wytypuje jeszcze zawodników, którzy trafią na sprzedaż. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Ferrana Torresa, Julesa Kounde czy Marca Casado.