Barcelona marzy o Salahu. Jest jedna przeszkoda

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Salah w meczu Premier League

Barca marzy o transferze Salaha

Zawodnik może opuścić Liverpoolu

Chrapkę na Egipcjanina mają kluby z Arabii Saudyjskiej

Barcelona ma pomysł na pozyskanie Salaha

Po tym jak odejście z Liverpoolu ogłosił menedżer Jurgen Klopp pod znakiem zapytania stanęła przyszłość kilku gwiazd. Spekuluje się, że Anfield może opuścić Mohamed Salah. Chrapkę na tego napastnika mają w Arabii Saudyjskiej. Arabowie mają wrócić z nową ofertą za Egipcjanina po sezonie.

Salaha w swoim klubie chciałaby mieć także Barcelona. Problem w tym, że Katalończyków nie stać na to, by konkurować na rynku transferowym z Saudyjczykami. Mundo Deportivo donosi, że Egipcjanin mógłby trafić na Camp Nou tylko w jednym przypadku – gdyby odszedł z Liverpoolu za darmo. Oznaczałoby to, że musiałby zostać w Anglii do czasu wygaśnięcia umowy w czerwcu 2025 roku.

Wówczas Salah przeniósłby się do Barcelony mając 33 lata. Nie wiadomo jednak czy na taki scenariusz zgodziliby się działacze The Reds. Spekuluje się, ze Liverpool wolałby Salaha sprzedać, niż oddać go za półtora roku bez sumy odstępnego.

