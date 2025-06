Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Deco

Luis Diaz nie kryje swoich marzeń, chce zagrać w Barcelonie

FC Barcelona w porównaniu do innych zespołów ze światowego topu, nie musi spieszyć się z ruchami na rynku transferowym. Katalończycy nie biorą udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata, przez co mają nieco więcej czasu, aby sfinalizować odpowiednie transakcje. Nie jest tajemnicą, że włodarze z Camp Nou mocno zabiegają o Luisa Diaza, czyli obecną gwiazdę Liverpoolu.

Na przeszkodzie stoi kwota transferu, bowiem The Reds oczekują ok. 80 milionów euro. Barcelona robi wszystko, aby obniżyć sumę transakcji. W ostatnich dniach Hiszpanie poczynili odpowiednie kroki, które mają przybliżyć ich do dużego transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji serwisu actualite-barca wynika, że Deco odbył bezpośrednie rozmowy z Luisem Diazem, a także jego agentem. Mimo oferty z Al-Nassr stanowisko reprezentanta Kolumbii jest jasne. Skrzydłowy marzy o grze w Barcelonie i chce odejść tylko do tego zespołu.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem zaplanowano rozmowy na linii Liverpool – agent piłkarza, aby omówić kwestie obniżenia ceny, tak, aby zadowolić wszystkie zainteresowane strony.

Luis Diaz w minionym sezonie wystąpił w 50 spotkaniach, w których zdobył 17 goli i zaliczył 8 asyst. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że na pewno nie zostanie przedłużona. W przypadku braku transferu do Barcelony istnieje duże prawdopodobieństwo, że Diaz pozostanie w Liverpoolu do końca kontraktu, po czym odejdzie za darmo.