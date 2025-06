Ulrik Pedersen / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz wybiera transfer do Barcelony

Przyszłość Luisa Diaza stoi pod dużym znakiem zapytania. Kolumbijczyk z jednej strony jest namawiany na transfer do FC Barcelony, a z drugiej wciąż posiada ważny kontrakt z Liverpoolem. Według najnowszych doniesień z Hiszpanii zawodnik zdecydował, gdzie chciałby kontynuować swoją karierę.

Okazuje się, że Diaz woli przenieść się do FC Barcelony, której kibicuje od dziecka. Niegdyś w jednym z wywiadów potwierdził to ojciec piłkarza i rzekomo gdy tylko pojawiło się pierwsze zainteresowanie, to celem piłkarza Liverpoolu stał się transfer do Katalonii.

Trzeba jednak zaznaczyć, że decyzja Luisa Diaza wcale nie przesądza o transferze. Oczywiście skrzydłowy może wywierać presję na Liverpoolu, ale ostatnie zdanie wciąż będzie należało do władz The Reds. Kolumbijczyk ma ważny kontrakt do 2027 roku, co pozwala klubowi z Anfield na twarde negocjacje. Ponoć za piłkarza trzeba będzie zapłacić kwotę w granicach 70 milionów euro.

Gwiazdor Liverpoolu przyznał publicznie, że prowadzi rozmowy z klubami. Jednym z nich rzecz jasna jest angielski gigant, ale pozostałych nazw drużyn nie ujawniono. Można się tylko domyślać, że chodziło o kontakty z FC Barceloną.