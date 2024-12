News Images LTD / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Hansi Flick

Barcelona nie pozyska Marcusa Rashforda

Marcus Rashford od kilku dni łączony jest z odejściem z Manchesteru United. Wszystko przez trudne relacje Anglika z nowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów, Rubenem Amorimem. Poza tym wychowanek zespołu w tym sezonie spisuje się mocno przeciętnie i zaczyna irytować kibiców oraz władze klubu, które chcą pozbyć się zawodnika.

WIDEO: Skróty meczów – Manchester United

Z tego też powodu Marcus Rashford łączony jest z Barceloną, która szuka wzmocnień do linii ataku, a głównie na skrzydło, gdzie gracz Manchesteru United spokojnie może grać. Na odpowiedź plotki łączące Anglika z Dumą Katalonii nie trzeba było długo czekać. Według informacji przekazanych przez Marka Ogdena z “ESPN”, Barcelona zdecydowała, że Marcus Rashford nie będzie nowym zawodnikiem zespołu. Wszystko przez to, że klubu nie stać na 27-latka. Z kolei Hansi Flick zdecydował, że nie chce u siebie tego zawodnika.

27-letni reprezentant Anglii w tym sezonie rozegrał 24 mecze, w których zdobył siedem goli i zanotował cztery asysty. W sumie w zespole z Old Trafford ma 426 występów i 138 goli. Czyni go to 19. piłkarzem w historii United z największą liczbą występów dla zespołu.

