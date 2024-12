Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Manchester United rozmawia z Victorem Osimhenem

Victor Osimhen to bez dwóch zdań jeden z najlepszych napastników w Europie. Gracz Galatasaray Stambuł, do którego jest wypożyczony z SSC Napoli jeszcze pół roku temu był rozchwytywany przez wszystkie najmocniejsze kluby na Starym Kontynencie. Miał on za sobą bowiem znakomity czas w ekipie spod Wezuwiusza. Doskonale spisuje się on także teraz, gdy gra w lidze tureckiej. Do tej pory w 13 meczach zdobył aż 10 goli i zanotował pięć asyst. To wynik bardzo dobry, nawet jak na grę w czołowym zespole znad Bosforu.

WIDEO: Skróty meczów – Manchester United

Nie może więc dziwić, że znów wraca zainteresowanie jego usługami. Szczególnie, że kilak klubów szuka wzmocnienia. Jednym z nich jest Manchester United. Według informacji przekazanych przez serwis “CaughtOffside”, Czerwone Diabły bardzo uważnie przyglądają się sytuacji Osimhena i pozostają w stałym kontakcie z 25-latekim. Tym samym potwierdzają się wcześniejsze plotki, że Manchester United są mocno zainteresowani ściągnięcie Nigeryjczyka.

Jak poinformowało to samo źródło, losy Victora Osimhenem uważnie nadal śledzi także zespół Chelsea, który pomimo tego, że w linii ataku gra Nicolas Jackson również myśli o wzmocnieniu ofensywny.

