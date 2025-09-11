Al-Nassr umieściło na liście życzeń wielki talent Barcelony. Marc Bernal jest celem transferowym giganta z Arabii Saudyjskiej, który może jeszcze sprowadzać nowych zawodników.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Marc Bernal

Bernal opuści Barcelonę? Al-Nassr zainteresowane transferem

Barcelona zatrzymała zdecydowaną większość piłkarzy, którzy cieszyli się zainteresowaniem ze strony innych ekip. Padały oficjalne zapytania o Marca Casado czy Fermina Lopeza, lecz żaden z nich nie opuścił Katalonii. Okienko transferowe w większości europejskich lig zostało już zamknięte, więc aktywniej na rynku działają ekipy z Arabii Saudyjskiej, które mogą jeszcze przeprowadzać transfery.

Wzmocnień w szeregach mistrza Hiszpanii poszukuje Al-Nassr. Z informacji „Okaz Sports” wynika, że na liście życzeń saudyjskiego giganta znalazł się Marc Bernal. 18-letni talent Barcelony w tym sezonie jeszcze nie zagrał, gdyż wciąż dochodzi do siebie po brutalnej kontuzji. Al-Nassr chce nim uzupełnić miejsce w puli dla zawodników poniżej 21. roku życia, których może rejestrować jeszcze do 23 września.

W tym momencie nie wiadomo, jak na takie zainteresowanie zareaguje Barcelona. Wiadomo, że w drużynie Bernal cieszy się wielkim uznaniem, a Hansi Flick jest jego zwolennikiem. Z drugiej strony, klub wciąż mierzy się z problemami finansowymi, a sprzedaż tego pomocnika za dobre pieniądze może być korzystnym ruchem.

Bernal wpadł w oko Flickowi w zeszłym roku, kiedy to ten przygotowywał się do debiutanckiego sezonu w Katalonii. Od początku postawił właśnie na młodziutkiego Hiszpana, ale ten szybko wypadł z gry z powodu zerwania więzadeł krzyżowych.