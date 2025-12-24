Barcelona ma w czym wybierać. Długa lista życzeń Deco

FC Barcelona pilnie potrzebuje środkowego obrońcy. Z klubem łączono już kilku zawodników. Mundo Deportivo przedstawiło kolejne cztery opcje, które znalazły się w notesie Deco.

Lista życzeć Deco ciągle rośnie. Kogo w styczniu kupi Barcelona?

Zimowe okno transferowe to najlepszy moment, aby uzupełnić braki kadrowe w drużynie. Z przyczyn losowych aktywna na rynku transferowym ma być FC Barcelona. Katalończycy pilnie potrzebują środkowego obrońcy, o co prosi sam Hansi Flick.

Kilka dni temu stało się jasne, że Andreas Christensen będzie niedostępny przez co najmniej cztery miesiące. Duńczyk doznał poważnej kontuzji. Biorąc pod uwagę także brak Ronalda Araujo, w FC Barcelonie wystąpił poważny problem na pozycji środkowego obrońcy.

Nie pozostaje im nic innego, jak ściągnąć w styczniu nowego stopera. Profilem taki piłkarz ma przypominać Inigo Martineza, który niespodziewanie pożegnał się z klubem pod koniec lata. Blaugrana nie sprowadziła jego następcy i teraz żałuje. Na biurko Deco i Joana Laporty regularnie wpływają kandydatury potencjalnych zawodników. Z dnia na dzień liczba opcji jest coraz większa.

Mundo Deportivo informuje o czterech kolejnych piłkarzach, którzy zimą mogą trafić na Spotify Camp Nou. Z racji problemów z Finansowym Fair-Play nie są to nazwiska czołowych obrońców, ale za to solidnych w okresie krótkoterminowym.

Uwagę mistrza Hiszpanii przykuli tacy piłkarze jak Diogo Leite, Diego Llorente, Luiz Felipe i Juan Foyth. Zimowe okno transferowe otworzy się 1 stycznia. O tym, kogo wybierze Barcelona przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni.