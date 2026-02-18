Barcelona ma szansę zarobić miliony. Gigant chce pozyskać Balde

FC Barcelona w nadchodzące lato może dostać ofertę za Alejandro Balde. Jak donosi Mundo Deportivo obrońcą interesuje się Manchester United. Anglicy są w stanie zapłacić 40 milionów euro.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Balde przykuł zainteresowanie Man United. Na stole 40 mln euro

FC Barcelona będzie musiała podjąć trudne decyzje pod kątem letniego okna transferowego. Drużyna potrzebuje wzmocnień, ale bez odpowiedniego nakładu finansowego nie będzie to możliwe. Dodatkowo sytuację Katalończyków komplikuje wciąż niepewna kwestia Finansowego Fair-Play. Nie jest tajemnicą, że Blaugrana miała w przeszłości problem z rejestracją nowych zawodników.

Jednym rozwiązaniem tego problemu jest sprzedaż kilku piłkarzy, a także rozstanie z Robertem Lewandowskim. Odejście reprezentanta Polski uwolni w kasie Barcelony ponad 20 milionów euro rocznie w budżecie płac. Przyszłość 37-latka wciąż stoi pod znakiem zapytania. Duma Katalonii musi więc szukać innych rozwiązań. Szansa pojawia się w Anglii, ponieważ pojawił się chętny na Alejandro Balde.

Balde ma w tym sezonie duże trudności, aby wrócić na poziom, jaki prezentował, chociażby w poprzedniej kampanii. Mundo Deportivo, powołując się na brytyjską prasę, poinformowało, że lewym obrońcą zainteresował się Manchester United. Co więcej, Czerwone Diabły są gotowe, aby zapłacić za reprezentanta Hiszpanii aż 40 milionów euro.

Zdania kibiców na temat ewentualnej sprzedaży Balde są podzielone. Część fanów uważa, że Barcelona powinna przyjąć potencjalną ofertę z otwartymi rękami. Inni są zdania, że 22-latek powinien zostać, ponieważ drzemie w nim duży potencjał.