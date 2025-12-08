Barcelona i Liverpool na czele. Trwa walka o gwiazdę Atalanty

21:57, 8. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Football Insider

FC Barcelona i Liverpool wkrótce stoczą walkę o transfer. Oba kluby prowadzą bowiem w wyścigu o Edersona z Atalanty Bergamo. Brazylijczyk już zimą może zmienić otoczenie - informuje "Football Insider",

Piłkarze Atalanty
Obserwuj nas w
HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Ederson celem FC Barcelony i Liverpoolu

Atalanta Bergamo przechodzi przez trudny okres. Latem klub pożegnał Gian Piero Gasperiniego i zatrudnił Ivana Juricia. Ten ruch La Dei okazał się kompletną klapą i dziś na stanowisku trenera już zasiada Raffaele Palladino. Sytuacja wewnątrz klubu z Lombardii nie należy do najłatwiejszych, a władze klubu mogą dokonać kolejnych drastycznych ruchów. Tym razem chodzi o transfery wychodzące.

Jednym z piłkarzy, którego przyszłość klubu wisi na włosku, jest Ederson. Brazylijczyk może być bohaterem niezwykle głośnego transferu. I to już w stycnziowym okienku. Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że FC Barcelona oraz Liveprool prowadzą w wyścigu o pomocnika La Dei. 26-latek od dłuższego czasu znajduje się na celowniku tych dwóch zespołów.

Zarówno FC Barcelona jak i Liverpool poszukują wzmocnień w środku pola. Niewątpliwie Ederson jest bardzo ciekawą opcją dla tych zespołów. Brazylijczyk od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych pomocników w całej Serie A. Czas pokaże, czy któryś z zespołów wyłoży na stół 55 milionów euro, bo taka kwota może jedynie przekonać klub z Gewiss Stadium.

Ederson w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Brazylijczyk zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczyć tyle samo asyst. Portal „Transfemarkt” wycenia pomocnika na 45 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Liverpoolu
Liverpool rusza po gwiazdę Bundesligi! Rozmowy rozpoczęte
Robert Lewandowski
Barcelona wytypowała następcę Lewandowskiego? Transfer możliwy już w styczniu
Marc-Andre ter Stegen
Ter Stegen musi zmienić klub. Jeśli zostanie w Barcelonie to koniec