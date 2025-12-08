Barcelona i Liverpool na czele. Trwa walka o gwiazdę Atalanty

FC Barcelona i Liverpool wkrótce stoczą walkę o transfer. Oba kluby prowadzą bowiem w wyścigu o Edersona z Atalanty Bergamo. Brazylijczyk już zimą może zmienić otoczenie - informuje "Football Insider",

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Ederson celem FC Barcelony i Liverpoolu

Atalanta Bergamo przechodzi przez trudny okres. Latem klub pożegnał Gian Piero Gasperiniego i zatrudnił Ivana Juricia. Ten ruch La Dei okazał się kompletną klapą i dziś na stanowisku trenera już zasiada Raffaele Palladino. Sytuacja wewnątrz klubu z Lombardii nie należy do najłatwiejszych, a władze klubu mogą dokonać kolejnych drastycznych ruchów. Tym razem chodzi o transfery wychodzące.

Jednym z piłkarzy, którego przyszłość klubu wisi na włosku, jest Ederson. Brazylijczyk może być bohaterem niezwykle głośnego transferu. I to już w stycnziowym okienku. Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że FC Barcelona oraz Liveprool prowadzą w wyścigu o pomocnika La Dei. 26-latek od dłuższego czasu znajduje się na celowniku tych dwóch zespołów.

Zarówno FC Barcelona jak i Liverpool poszukują wzmocnień w środku pola. Niewątpliwie Ederson jest bardzo ciekawą opcją dla tych zespołów. Brazylijczyk od kilku sezonów uchodzi za jednego z najlepszych pomocników w całej Serie A. Czas pokaże, czy któryś z zespołów wyłoży na stół 55 milionów euro, bo taka kwota może jedynie przekonać klub z Gewiss Stadium.

Ederson w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. Brazylijczyk zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczyć tyle samo asyst. Portal „Transfemarkt” wycenia pomocnika na 45 milionów euro.