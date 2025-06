fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Joan Laporta jednoznacznie o planie transferowym

Joan Laporta pojednał się z Ronaldem Koemanem przy okazji turnieju golfowego Koeman Cup. Dziennikarze wykorzystali natomiast okazję do tego, aby zadać kilka pytań sternikowi FC Barcelony. Między innymi pojawiło się to, dotyczące oświadczenia klubu z Bilbao po spotkaniu z władzami La Liga. Wynika z niego, że Katalończycy będą chcieli spróbować pozyskać piłkarza.

– Każdy powinien robić to, co musi. Robimy to, co Barça powinna robić, jeśli chodzi o wykorzystywanie okazji na rynku i oczywiście postępujemy zgodnie z tym, co mówią nam nasz dyrektor i nasz menedżer. W związku z tym nie mam nic więcej do powiedzenia, a jeśli chodzi o Athletic Club, pozwólmy im robić to, co muszą robić. Szanuję to, co robią, tak jak mam nadzieję, że oni szanują to, co my robimy – rzekł Laporta cytowany przez Mundo Deportivo.

Sternik ekipy z ligi hiszpańskiej został też konkretnie zapytany o możliwość pozyskania Nico Williamsa. – Nie będę mówił o zawodnikach, mówię o okazjach na rynku, których jest wiele, i w tym sensie jesteśmy tam. Jesteśmy gotowi skorzystać z klauzuli odstępnego, jeśli okazja rynkowa będzie wymagała jej zapłaty, a Barca jest gotowa zrobić wszystko, co konieczne, jeśli zdecydujemy się skorzystać z tej okazji – zapowiedział Laporta.

Nico Williams ma umowę ważną z ekipą z San Mames do końca czerwca 2027 roku. 22-latek w ostatnim sezonie wystąpił w 45 spotkaniach, notując w nich 11 trafień i siedem asyst.

Czytaj także: Vinicius Junior błyszczy i komentuje nową erę w Realu