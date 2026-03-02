Barcelona kontra Liverpool. Trwa walka o hitowy transfer

21:53, 2. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fichajes.net

Barcelona w lecie ruszy po jednego z najbardziej rozchwytywanych obrońców w Europie. Jednak Blaugrana musi zintensyfikować starania. Portal Fichajes.net przekonuje, że do walki o włoskiego defensora stanął także Liverpool.

Hansi Flick
Moritz Müller/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona musi uważać na Liverpool

Lider La Liga potrzebuje wzmocnień. Jednak czy Barcelona w letnim okienku będzie dysponowała odpowiednim budżetem? W tej chwili trudno przewidzieć sytuację finansową Dumy Katalonii. Niezależnie od rozwoju wydarzeń, Blaugrana ma ambitne plany w kwestii transferów.

Na celowniku FCB znalazł się Alessandro Bastoni. Reprezentant Włoch jest związany z Interem jeszcze dwuletnim kontraktem, który wygasa 30 czerwca 2028 roku. Mimo obowiązującej umowy 26-latek wyraża chęć zmiany otoczenia. Wychowanek Atalanty rozważa grę w nowej lidze.

Barcelona chce wykorzystać tę sytuację. Jednocześnie Blaugrana musi uważać na ruchy innych klubów, które także bacznie obserwują Włocha. W gronie potencjalnych nowych pracodawców Bastoniego znajduje się Liverpool, o czym informuje portal Fichajes.net. The Reds, w przeciwieństwie do giganta La Liga, nie muszą martwić się o kwestie finansowe. To może zadecydować w tej sytuacji.

