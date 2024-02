Barcelona komentuje decyzję Bergvalla. Nie wszystko stracone?

IMAGO / Bildbyran Na zdjęciu: Lucas Bergvall

Bergvall ma oferty z Barcelony i Tottenhamu

Media donoszą, że piłkarz i jego rodzice zdecydowali się na Anglików

Barcelona nadal zabiega jednak o tego piłkarza

Laporta komentuje decyzję Bergvalla

FC Barcelona była w zasadzie pewna, że 18-latek z Djurgardens przeniesie się właśnie do Katalonii. Ostatecznie miał wybrać jednak propozycję Tottenhamu, która jest korzystniejsza pod względem finansowym. Zdaniem The Athletic zdolny Szwed podpisze w Londynie 5-letni kontrakt.

– Lucas to wielki talent i Deco (dyrektor sportowy – dop. red.) obserwował go od dawna. Z tego co wiem to niczego jeszcze nie podpisał. My też złożyliśmy mu swoją ofertę i mieliśmy z nim wszystko ustalone. Tottenham daje mu jednak więcej pieniędzy – powiedział Laporta.

Barcelona zapewniała Szweda, że w przypadku przenosin do Katalonii na pewno nie będzie siedział na ławce. – Ustaliliśmy, że występowałby w zespole rezerw i łączył to z treningami wraz z pierwszym zespołem. Zobaczymy co postanowi zawodnik. Nie będziemy w każdym razie przebijać oferty Tottenhamu – dodał Laporta.

