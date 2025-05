Barcelona zdecydowała o transferze nowego bramkarza. Do giganta ma trafić Joan Garcia z Espanyolu. Będzie to pierwszy letni nabytek - informuje "Mundo Deportivo".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy

Barcelona kupi bramkarza. To wielka okazja

Barcelona w dalszym ciągu wyczekuje decyzji Wojciecha Szczęsnego, który otrzymał propozycję przedłużenia wygasającego kontraktu. Do niedawna wydawało się, że to formalność, ale Polak dał sobie więcej czasu do namysłu. W Katalonii panuje coraz większa obawa, że ten ostatecznie odmówi, dlatego zdecydowano o transferze nowego bramkarza.

Obsada między słupkami pod kątem przyszłego sezonu jest niepewna. Nie chodzi tylko o Szczęsnego, ale również o Inakiego Penę, który postanowił odejść do innego klubu. Pod znakiem zapytania stoi także dyspozycja Marc-Andre ter Stegena, mającego za sobą wiele miesięcy absencji. Hansi Flick oraz Deco zgodnie uznali, że sprowadzenie bramkarza jest konieczne.

Faworytem giganta jest Joan Garcia, który w tym sezonie zbierał fantastyczne noty. Szczęsny nazwał go nawet najlepszym bramkarzem w całej La Liga. Gracz Espanyolu zdaje sobie sprawę z tego, że najbliższe lato to idealna szansa, aby wypłynąć na głębokie wody i dołączyć do mocniejszego klubu. Jest oczywiście zainteresowany ewentualnymi przenosinami do Barcelony.

Koszt transferu miałby wynieść raptem 25 milionów euro – taka kwota została wpisana w jego klauzulę wykupu. W Barcelonie uważają to za znakomitą okazję, z której warto skorzystać. W najbliższych dniach zostanie podjęta próba sfinalizowania transakcji.