Barcelona jest gotowa sprzedać gwiazdę. Mourinho poprosił o transfer

Mourinho poprosił o transfer Ter Stegena

Jose Mourinho marzy o sprowadzeniu bramkarza z doświadczeniem na europejskim poziomie i jego wybór padł na Marca-Andre ter Stegena. FC Barcelona jest gotowa wysłuchać ofert za swojego golkipera, choć sam zawodnik nie jest przekonany do przeprowadzki.

Ter Stegen od dłuższego czasu zmaga się z konsekwencjami kontuzji pleców, przez którą stracił miejsce w bramce Barcelony. W tym czasie lepszą pozycję w zespole Hansiego Flicka wywalczyli sobie Wojciech Szczęsny i Joan Garcia. Dlatego Niemiec może mieć problem z powrotem do podstawowego składu, co tylko zwiększa prawdopodobieństwo jego odejścia. Klub nie zamierza go zatrzymywać za wszelką cenę, zwłaszcza że jego pensja należy do najwyższych w drużynie.

Benfica widzi w nim lidera defensywy i zawodnika, który mógłby wnieść spokój oraz doświadczenie w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Mourinho uważa, że obecny bramkarz drużyny, Anatolij Trubin, wciąż potrzebuje czasu na rozwój, dlatego chciałby, by to właśnie Ter Stegen stał między słupkami. Problemem jest jednak brak zainteresowania ze strony samego piłkarza. Niemiec nie uważa portugalskiej ligi za odpowiedni kierunek na tym etapie kariery.

Mimo to rozmowy mogą ruszyć, ponieważ bramkarz zdaje sobie sprawę, że jego pozycja w Barcelonie jest coraz słabsza. Dodatkowo zbliżający się mundial sprawia, że musi regularnie grać, by utrzymać miejsce w reprezentacji Niemiec. Jeśli nie otrzyma gwarancji występów w drużynie Flicka, może zgodzić się na zmianę klubu w zimowym oknie transferowym.