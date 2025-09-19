Barcelona i Man United walczą o napastnika. Ten sam cel

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Juventus - Borussia Dortmund

Barcelona i Manchester chcą snajpera Juventusu

Zawodnicy, których kontrakt wygasa wraz z końcem trwającego sezonu, już w styczniu mogą negocjować warunki porozumienia z nowym pracodawcą i w lecie zmienić barwy bez kwoty odstępnego. To oczywiście sprawia, że stają się „łakomymi kąskami” na rynku transferowym. Barcelona i Manchester United, a więc dwa kluby, które nie mogą pozwolić sobie na

Na celowniku Dumy Katalonii i Czerwonych Diabłów znalazł się ten sam piłkarz. La Gazzetta dello Sport twierdzi, że obie ekipy chcą wykorzystać sytuację Dusana Vlahovicia i po zakończeniu sezonu sprowadzić go za darmo. Reprezentant Serbii już od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Juventusu.

Były gracz Fiorentiny jest związany z Bianconerimi tylko do 30 czerwca 206 roku. Stara Dama nie zamierza przedłużać współpracy z 25-latkiem, którego wynagrodzenie jest potężnym obciążeniem dla budżetu. To oznacza, że już za nieco ponad trzy miesiące Vlahović będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą.

W tym sezonie wychowanek Partizana rozegrał siedem spotkań i zdobył sześć bramek. W zimie 2022 roku Juventus zapłacił za niego Violi aż 83,5 miliona euro.