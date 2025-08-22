Barcelona gotowa na transfer. Piłkarz nie trenował z drużyną

FC Barcelona jest gotowa na wypożyczenie Hectora Forta do Premier League. Piłkarz nie trenował z pierwszą drużyną Dumy Katalonii - poinformował SPORT.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona gotowa wypożyczyć Forta

Barcelona pracuje nad kolejnymi odejściami, by zwolnić miejsce w budżecie płacowym. Klub musi to zrobić, żeby zarejestrować pozostałych zawodników. Jednym z piłkarzy, którzy wkrótce odejdą, jest Hector Fort.

20-letni obrońca ma kilka ofert wypożyczenia. Najbliżej sprowadzenia go jest West Ham. Anglicy prowadzili wcześniej rozmowy w sprawie Marca Casado, ale teraz skupili się na Forcie. Zawodnik chce odejść tylko na wypożyczenie. Jego celem jest wrócić do Barcelony w przyszłości i tam się przebić.

O Forta pytał też Everton, a zainteresowanie wykazały Como i Mallorca. Jednak to West Ham wydaje się najpoważniejszą opcją. Transfer może zostać dopięty w najbliższym tygodniu. Piłkarz nie brał dziś udziału w treningu, bo pracuje nad swoim odejściem.

Fort był włączony do pierwszej drużyny w poprzednim sezonie. Hansi Flick rzadko dawał mu jednak szanse. W tym roku nie mógł liczyć na grę i od początku sierpnia szukał klubu. Wszystko wskazuje na to, że wyląduje w Premier League.