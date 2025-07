Rashford nie zagrozi Lewandowskiemu. Flick ma plan na gwiazdę

Barcelona będzie mieć nowego piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że do klubu dołączy Marcus Rashford. Anglik nie będzie jednak rywalem Roberta Lewandowski - twierdzi "Sport".

fot. diebilderwelt Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Rashford nie będzie grał w ataku. Flick ma inny pomysł

Marcus Rashford zostanie nowym piłkarzem Barcelony. Hiszpański gigant dogadał się z Manchesterem United w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu. Anglik nie był pierwszym wyborem, ale po nieudanych negocjacjach w sprawie Nico Williamsa oraz Luisa Diaza zdecydowano się postawić właśnie na niego. Media potwierdzają, że do oficjalnej prezentacji dojdzie w środę. Gwiazdor przybył już do Katalonii, gdzie przejdzie testy medyczne i złoży podpis pod kontraktem. Zgodził się na obniżenie pensji, którą w pełni przejmie Blaugrana.

Jak Rashford wkomponuje się do nowego zespołu? Wiadomo, że jest piłkarzem dość wszechstronnym, który może występować zarówno na lewej stronie, jak i w środku ataku. „Sport” ujawnia, że Hansi Flick nie widzi go jednak jako rywala dla Roberta Lewandowskiego. Anglik przychodzi do Barcelony, aby odciążyć podstawowych skrzydłowych, czyli Raphinhę oraz Lamine Yamala. W minionym sezonie ten duet zmuszony był rozegrać zdecydowaną większość spotkań, co mogło niekiedy wpływać na ich dyspozycję.

Rashford najprawdopodobniej będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego, choć oczywiście może wywalczyć miejsce w składzie. Flick nie wyklucza przetasowań w ofensywie, w tym między innymi przesunięcia Raphinhi do środka pola oraz Daniego Olmo na atak. Anglik nie będzie natomiast bezpośrednim konkurentem dla Lewandowskiego, który ponownie pozostanie numerem jeden w ataku Barcelony.