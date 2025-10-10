Flick znalazł rozwiązanie. Barcelona czai się na zimowy transfer

fot. rosdemora Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona potrzebuje defensora. Flick już to wie

Barcelona po ostatnich porażkach z Paris Saint-Germain oraz Sevillą pokazała, że nie prezentuje się tak dobrze, jak w poprzednim sezonie. Drużyna straciła błysk, choć oczywiście w dalszym ciągu osiąga optymalne wyniki. Przerwa reprezentacyjna to w klubie ważny okres, aby przeanalizować dotychczasową sytuację i znaleźć problemy, które należy rozwiązać. Hansi Flick dostrzegł szereg czynników, które wpływają na dyspozycję zespołu.

Z pewnością Barcelona nie gra na takiej intensywności, jak to było jeszcze kilka miesięcy temu. Stała się również przewidywalna dla rywali, którzy dobrze wiedzą, jak radzić sobie z wysoko ustawioną linią obrony. Sama defensywa też jest problemem, gdyż po odejściu Inigo Martineza Flick nie może znaleźć odpowiedniego ustawienia. Pewniakiem do pierwszego składu jest Pau Cubarsi, ale żaden z zawodników w obecnej kadrze nie pasuje do niego tak, jak doświadczony Hiszpan.

Flick nie bije na alarm, ale uważa, że wzmocnienie tej formacji jest potrzebne. Zależy mu na lewonożnym stoperze, u boku którego Cubarsi będzie mógł wrócić na najwyższy poziom. „Mundo Deportivo” ujawnia, że to dla szkoleniowca kluczowy wniosek z przeprowadzonej analizy. Jeśli nadarzy się taka okazja, chciałby sprowadzić nowego defensora już podczas zimowego okienka. Nie będzie oczywiście o to łatwo, gdyż Blaugrana musi znaleźć odpowiedniego kandydata, a następnie wygenerować fundusze, które przeznaczy na jego transfer.