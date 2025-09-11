Ulubieniec Flicka negocjuje umowę z Barceloną. Sam to potwierdził

Eric Garcia na starcie sezonu wywalczył miejsce w składzie, a Barcelona chce go nagrodzić nową umową. Obrońca potwierdził, że toczą się w tej sprawie rozmowy.

fot. rosdemora Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Garcia zostanie w Barcelonie? W drodze nowa umowa

Barcelona latem sprowadziła tylko dwóch nowych zawodników. Skupiła się na utrzymaniu w zespole największych gwiazd, nawet mimo problemów finansowych i atrakcyjnych ofert ze strony innych klubów. Teraz władze mistrza Hiszpanii skupiają się nad zabezpieczeniem przyszłości zawodników, którzy cieszą się uznaniem Hansiego Flicka. W tej grupie znajduje się Eric Garcia – do pewnego momentu był jednym z kandydatów do opuszczenia Katalonii, ale ostatnie miesiące w jego wykonaniu są świetne.

24-latek jest ceniony głównie za swoją uniwersalność i regularność. może występować na prawej stronie defensywy, w roli stopera, a nawet środku pola – wszędzie prezentuje się dobrze. W minionym sezonie zastąpił Julesa Kounde w krytycznym momencie, a latem wygrał z nim rywalizację i rozpoczął ligową kampanię w wyjściowej jedenastce. Ostatnio wystąpił natomiast w środku defensywy, co potwierdza, że Flick w pełni mu ufa i nie boi się na niego stawiać.

Teraz Barcelona chce go nagrodzić za bardzo dobrą dyspozycję. Zapytany o swoją przyszłość Garcia potwierdził, że rozpoczęły się rozmowy w sprawie przedłużenia obowiązującej do 2026 roku umowy. Sam Hiszpan jest zdecydowany, aby pozostać w Katalonii, gdzie pełni coraz istotniejszą rolę.

Garcia zagrał we wszystkich trzech meczach tego sezonu. Niewykluczone, że Flick będzie na niego częściej stawiał w środku obrony, bowiem szuka odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego po odejściu Inigo Martineza.