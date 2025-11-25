Barcelona dogadała się z Garcią? Nowe informacje z Katalonii

FC Barcelona ma mało czasu na przedłużenie kontraktu z Erikiem Garcią. Aktualna umowa 24-latka wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Nowe wieści podało "Mundo Deportivo".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Eric Garcia po słowie z Barceloną? Jasny przekaz

FC Barcelona w tej kampanii ma ambitne plany związane z grą na kilku frontach. Blaugrana chce obronić mistrzostwo La Liga, a także namieszać w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Tymczasem władze klubu pracują już nad przedłużeniem umów z konkretnymi graczami. Ciekawe wieści przekazało internetowe wydanie „Mundo Deportivo”.

Źródło podało, że Barcelona i Eric Garcia osiągnęli już wstępne porozumienie. Tym samym wygląda na to, że utalentowany Hiszpan będzie nadal bronił barw Katalończyków. Zawodnik już latem miał oferty transferowe między innymi z Paris Saint-Germain, ale chciał kontynuować karierę w ekipie z La Liga.

Środkowy defensor to wychowanek Barcelony, który w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak Manchester City czy Girona. W tej kampanii Eric Garcia wystąpił jak na razie w 17 meczach, notując w nich jedno trafienie. Na boisku zawodnik spędził blisko 1300 minut.

Eric Garcia w trakcie swojej kariery wygrał już sporo trofeów. Na koncie zawodnika są mistrzostwo Premier League i dwa triumfy w La Liga. Hiszpan może się też pochwalić zwycięstwem w Pucharze Króla czy dwoma Superpucharami Hiszpanii. Na koncie Erica Garcii są też trzy Puchary Ligi Angielskiej oraz sukcesy w młodzieżowych reprezentacjach Hiszpanii, a także złoty medal wywalczony na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku.

Czytaj więcej: Vinicius Junior na wylocie z Realu? Giganci z Premier League czują szansę