Barcelona dostała ofertę z Premier League. Flick blokuje transfer

FC Barcelona chce zatrzymać Frenkiego de Jonga. Według doniesień "El Nacional", Manchester United jest gotowy złożyć ofertę sięgającą około 80 milionów euro za holenderskiego pomocnika.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Frenkie de Jong na celowniku Manchesteru United

FC Barcelona sprowadziła Frenkiego de Jonga w 2019 roku z Ajaxu Amsterdam. Holenderski pomocnik doskonale odnalazł się w katalońskim klubie i od lat pełni kluczową rolę w środku pola. Hansi Flick konsekwentnie traktuje 28-latka jako fundament drużyny, jasno komunikując zarówno dyrektorowi sportowemu, jak i samemu zawodnikowi, że nie rozważa jego sprzedaży.

Według doniesień medialnych, to sam De Jong miał przedstawić klubowi konkretną ofertę z Premier League, sygnalizując chęć zmiany otoczenia w nadchodzącym oknie transferowym. „El Nacional” ujawnia, że Manchester United jest zainteresowany Holendrem i może wyłożyć nawet 80 milionów euro za jego transfer.

Mimo medialnego szumu, Flick pozostaje nieugięty. Niemiecki trener uważa De Jonga za niezastąpionego w środku pola i fundament swojego systemu taktycznego, którego nie da się łatwo zastąpić. W obecnym sezonie reprezentant Holandii zanotował siedem asyst w 30 meczach na wszystkich frontach. Jego kontrakt w Camp Nou obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Na Old Trafford tymczasowym menedżerem został Michael Carrick, który wyprowadził drużynę na prostą. Obecnie Czerwone Diabły zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League i walczą o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.