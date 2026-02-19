Barcelona dostała ofertę z Premier League. Flick blokuje transfer

11:25, 19. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  EL Nacional

FC Barcelona chce zatrzymać Frenkiego de Jonga. Według doniesień "El Nacional", Manchester United jest gotowy złożyć ofertę sięgającą około 80 milionów euro za holenderskiego pomocnika.

Hansi Flick
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Frenkie de Jong na celowniku Manchesteru United

FC Barcelona sprowadziła Frenkiego de Jonga w 2019 roku z Ajaxu Amsterdam. Holenderski pomocnik doskonale odnalazł się w katalońskim klubie i od lat pełni kluczową rolę w środku pola. Hansi Flick konsekwentnie traktuje 28-latka jako fundament drużyny, jasno komunikując zarówno dyrektorowi sportowemu, jak i samemu zawodnikowi, że nie rozważa jego sprzedaży.

Według doniesień medialnych, to sam De Jong miał przedstawić klubowi konkretną ofertę z Premier League, sygnalizując chęć zmiany otoczenia w nadchodzącym oknie transferowym. „El Nacional” ujawnia, że Manchester United jest zainteresowany Holendrem i może wyłożyć nawet 80 milionów euro za jego transfer.

Mimo medialnego szumu, Flick pozostaje nieugięty. Niemiecki trener uważa De Jonga za niezastąpionego w środku pola i fundament swojego systemu taktycznego, którego nie da się łatwo zastąpić. W obecnym sezonie reprezentant Holandii zanotował siedem asyst w 30 meczach na wszystkich frontach. Jego kontrakt w Camp Nou obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Na Old Trafford tymczasowym menedżerem został Michael Carrick, który wyprowadził drużynę na prostą. Obecnie Czerwone Diabły zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League i walczą o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

