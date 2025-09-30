Deco mówi wprost. Barcelona walczyła latem o wielką gwiazdę

08:32, 30. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Barcelona latem pozyskała Marcusa Rashforda, choć jej priorytetem był Luis Diaz. Deco wprost potwierdza chęć sprowadzenia byłej gwiazdy Liverpoolu.

Deco
fot. Sipa US Na zdjęciu: Deco

Diaz głównym celem Barcelony. On miał tu trafić

Barcelona latem bardzo intensywnie pracowała nad wzmocnieniem ofensywy. Ograniczały ją możliwości finansowe, dlatego finalnie postawiła na Marcusa Rashforda, który został wypożyczony z Manchesteru United z opcją późniejszego wykupu. To rozwiązanie budżetowe, choć Anglik był już wcześniej mocno ceniony przez Hansiego Flicka i jego przybycie okazuje się na ten moment realnym wzmocnieniem.

Numerem jeden na liście życzeń Blaugrany był natomiast Luis Diaz. Choć Nico Williams w pewnym momencie zdawał się być o krok od dołączenia do mistrza Hiszpanii, ten temat zainicjował jego agent. Kolumbijczyk za to został wytypowany przez pion sportowy, a Flick wyraził zgodę na jego transfer.

Barcelona negocjowała z Liverpoolem, ale strony poróżniły się w kwestiach finansowych. Ostatecznie skrzydłowy zasilił szeregi Bayernu Monachium. Deco przyznał, że Diaz faktycznie był głównym celem transferowym na tegoroczne letnie okienko.

– Tego lata próbowaliśmy pozyskać Luisa Diaza, ale było to zbyt trudne. Zawsze szukasz różnych opcji, ale czasem transfer nie dochodzi do skutku – potwierdził kluczowy działacz Barcelony.

Barcelona nie mogła sobie pozwolić na tak wielki wydatek. Bayern zapłacił Liverpoolowi za Diaza 70 milionów euro.