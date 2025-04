Barcelona czeka na sprzedaż byłego zawodnika. Może sporo zarobić

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Oscar Mingueza

Mingueza odejdzie po sezonie z Celty Vigo

Oscar Mingueza stał się jednym z najważniejszych zawodników Celty Vigo, do której dołączył latem 2022 roku z FC Barcelony. Katalończyk, wychowanek szkółki Blaugrany, w obecnym sezonie rozgrywa swój najlepszy okres kariery. Pod wodzą Claudio Giraldeza stał się kluczową postacią zespołu, zdobywając trzy bramki i notując sześć asyst.

Mingueza imponuje uniwersalnością, grając zarówno jako boczny obrońca na obu stronach defensywy, jak i na pozycji półśrodkowego w trzyosobowym bloku obronnym. Jego wartość rynkowa według serwisu “Transfermarkt” wzrosła już do 20 milionów euro, co stanowi ogromny skok wobec 5 milionów, jakie miał w chwili przejścia do Celty.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Barcelona z uwagą obserwuje rozwój swojego byłego zawodnika, choć klub nie zamierza aktywować opcji odkupu. Zamiast tego Barca liczy na korzystną sprzedaż Minguezy latem. W przypadku transferu Katalończycy otrzymają aż 50% kwoty transakcji, co oznacza potencjalne zyski sięgające nawet 10 milionów euro.

Sam Mingueza przyznaje, że w Celcie odnalazł swoje miejsce na boisku. – Kiedy odchodziłem z Barcelony, nie prezentowałem się dobrze. Teraz czuję się świetnie i jestem szczęśliwy w Celcie – powiedział niedawno w rozmowie z „Jijantes”. Na razie trudno przewidzieć, gdzie trafi defensor. Mówi się o transferze do Premier League lub czołowego klubu z La Liga, ale żadne negocjacje nie są zaawansowane.