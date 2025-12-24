Chelsea patrzy w stronę znanego nazwiska. Były gracz Barcelony w grze

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Vitor Roque znalazł się na celowniku Chelsea

Chelsea i Manchester United to dwie ekipy, które mają plany, aby wzmocnić się tej zimy w ofensywie. Wygląda na to, że oba kluby zaczęły obserwować tego samego zawodnika w kontekście transferu do ataku, o czym informuje Sky Sport Switzerland.

Źródło przekonuje, że bardziej konkretne działania podejmuje jednak klub z Londynu. Jasne jest jednocześnie, że Vitor Roque jest bardzo zainteresowany powrotem do Europy, a pod wrażeniem jego gry ma być natomiast menedżer The Blues – Enzo Maresca.

Vitor Roque był piłkarzem FC Barcelony w latach 2024-2025. W tym okresie napastnik rozegrał 16 meczów, strzelając dwa gole. Aktualnie zawodnik reprezentuje barwy Palmeiras, z którym ma kontrakt ważny do końca 2029 roku.

Tymczasem w trakcie kampanii 2024/2025 napastnik wystąpił łącznie w 89 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 27 goli i zaliczył siedem asyst. Aktualnie rynkowa wartość Vitora Roque szacowana jest na 35 milionów euro.

Gdyby transakcja z udziałem Brazylijczyka doszła do skutku, o miejsce w składzie rywalizowałby z kilkoma zawodnikami. Na podobnej pozycji mogą grać między innymi Marc Guiu, Joao Pedro czy Pedro Neto. Dwaj ostatni są obecnie czołowymi strzelcami zespołu ze Stamford Bridge.

Chelsea plasuje się aktualnie na czwartej pozycji w tabeli ligi angielskiej, mając 29 punktów na koncie. Liderem rozgrywek jest Arsenal. Z kolei w Lidze Mistrzów ekipa prowadzona przez Enzo Mareskę znajduje się na 13. miejscu.

Czytaj więcej: Barcelona czeka na decyzję. Rashford przerwał milczenie