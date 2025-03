Barcelona może stracić trzech graczy. Chelsea planuje wielką transakcję

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick, Barcelona

Kounde, Casado oraz Fermin Lopez na celowniku Chelsea

Barcelona w tym sezonie pod wodzą Hansiego Flicka spisuje się bardzo dobrze i właściwie można powiedzieć, że zespół ten w porównaniu do poprzedniej kampanii absolutnie się rozwinął i to bez wielkich transferów do klubu. Z pewnością jednak w najbliższym, letnim okienku transferowym takowe mogą się pojawić. Nie jest bowiem tajemnicą, że Duma Katalonii poszukuje nowego gracza do ofensywy, ale musi liczyć się także z możliwymi stratami.

Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, trzech ważnych graczy Barcelony znalazło się na liście życzeń Chelsea. Są to: Jules Kounde, Marc Casado oraz Fermin Lopez. Zespół The Blues liczy na to, że udałoby się sprowadzić do klubu wszystkich trzech graczy, którzy znacząco wzmocnili by ekipę Enzo Mareski. Byłaby to więc wielka potrójna transakcja pomiędzy Barceloną a Chelsea.

Jules Kounde w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 41 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował osiem asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia 26-letniego Francuza na 60 milionów euro. Z kolei 21-letni Marc Casado w 34 spotkaniach zdobył jednego gola oraz sześć razy zaliczył ostatnie podanie. Jego wycena to 30 milionów euro. Fermin Lopez dla Blaugrany trafił w obecnej kampanii pięć razy i tyle samo ma na swoim koncie asyst. “Transfermarkt” wycenia Hiszpana na 50 milionów euro.

