Barcelona chce wielki talent Manchesteru United. Szykuje się głośny transfer

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

JJ Gabriel wzbudza zainteresowanie Barcelony

FC Barcelona utrzymuje pozycję lidera La Liga po 15. kolejkach. W hicie z Atletico Madryt Duma Katalonii wygrała (3:1) na Spotify Camp Nou i ma już cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Królewscy z kolei zanotowali trzy kolejne remisy i postarają się przełamać w wyjazdowym starciu z Athletikiem Bilbao.

Kataloński gigant od lat słynie z wyłapywania największych talentów na rynku piłkarskim. Jak donosi brytyjski „The Sun”, w kręgu zainteresowań Barcelony znalazł się 15-letni JJ Gabriel z Manchesteru United. Już teraz uchodzi za jeden z największych młodych talentów w historii akademii Czerwonych Diabłów.

Gabriel to środkowy napastnik, który może również występować na lewym skrzydle. Imponuje formą w tym sezonie w drużynie Manchesteru United U-18. W dziesięciu występach zdobył dziesięć bramek i zaliczył jedną asystę, w tym skompletował hat-tricka w zwycięstwie nad Liverpoolem. Młody zawodnik był kilkakrotnie powoływany na treningi z pierwszym zespołem pod wodzą Rubena Amorima, co dodatkowo potwierdza jego ogromny potencjał.

Manchester United nie zamierza jednak łatwo oddać swojej młodej gwiazdy. Klub podjął już konkretne kroki, by zapewnić Gabrielowi dłuższy pobyt na Old Trafford. Sam Ruben Amorim odbył także osobne spotkanie z nastolatkiem i jego rodziną, podkreślając zaangażowanie klubu w rozwój jego talentu. Napastnik jest powoływany do reprezentacji Anglii do lat 16.