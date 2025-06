Barcelona chce lewego obrońcę. Jednak nie Grimaldo?

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Caio Henrique na radarze Barcelony

Barcelona ma zamiar wzmocnić pozycję lewego obrońcy przed sezonem 2025/2026. Choć nazwiskiem, które znajduje się na szczycie listy życzeń Blaugrany jest Alejandro Grimaldo, nie jest to jedyna opcja. Na celowniku katalońskiego klubu pojawił się również Caio Henrique. Piłkarz AS Monaco miałby zostać sprowadzony, jeśli transfer obrońcy Bayeru Leverkusen nie dojdzie do skutku.

Mistrz Hiszpanii chce mieć na tej pozycji doświadczonego zawodnika, który będzie w stanie rywalizować z Alejandro Balde. 21-latek nie swojego zmiennika i możliwe jest także odejście Gerarda Martina. W związku z tym Barcelona chce ściągnąć swojego wychowanka, czyli Grimaldo. To doświadczony piłkarz, który mógłby przenieść się na Camp Nou za 15 milionów euro.

Zobacz WIDEO: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Mimo to, gdyby nie udało się sprowadzić 29-latka, to Brazylijczyk miałby być „planem B”. To także lewy obrońca z doświadczeniem w Europie, który może grać na wysokim poziomie. Koszt transferu 27-latka również wynosiłby w okolicach 15 milionów euro. Klub ze stolicy Katalonii docenia go za wszechstronność i regularną grę w Ligue 1. W tym sezonie Henrique wystąpił w 38 spotkaniach, w których rozegrał 2619 minut i zanotował sześć asyst.

