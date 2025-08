Barcelona była blisko transferu supergwiazdy Premier League

Ramon Planes ujawnił, że Barcelona mogła pozyskać Alexandra Isaka. Według „Sportu” były dyrektor sportowy Blaugrany był przekonany do transferu, ale operacja nie doszła do skutku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Isak w przeszłości był bardzo blisko Barcelony

Ramon Planes, były dyrektor sportowy Barcelony, wrócił wspomnieniami do niedoszłych transferów w czasie swojej kadencji. W rozmowie ze „Sportem” przyznał, że klub był blisko pozyskania Alexandra Isaka, gdy ten był jeszcze napastnikiem Realu Sociedad.

– Byliśmy bardzo blisko sprowadzenia Isaka. Widziałem w nim napastnika idealnie pasującego do stylu Barcelony – powiedział Planes, obecnie pracujący w Al Ittihad.

Szwed imponował formą w Sociedad po przeciętnym okresie w Borussii Dortmund. W La Lidze zagrał 105 meczów i zdobył 33 bramki, zanim przeniósł się do Newcastle.

Planes zdradził także, że Barcelona interesowała się Darwinem Nunezem, gdy ten grał jeszcze w Almerii. Klub planował pozostawić go tam na wypożyczeniu, by dołączył do ekipy z Camp Nou później. Benfica jednak zapłaciła 25 milionów euro i uprzedziła Blaugranę. – Rozmawiałem z Koemanem o Nunezie. Chcieliśmy go, ale nie zdążyliśmy – dodał Planes.

Po odejściu Luisa Suareza w 2020 roku Barcelona długo szukała nowego lidera ataku. Przez Camp Nou przewinęli się m.in. Martin Braithwaite, Luuk de Jong i Antoine Griezmann, zanim w 2022 roku pojawił się Robert Lewandowski. – Znalezienie następcy Suareza było wyzwaniem, któremu nie sprostaliśmy – podsumował Planes.

