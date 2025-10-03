fot. Associated Press Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo lekiem na problemy Chelsea? To główny kandydat

Chelsea przystąpiła do nowego sezonu z dużymi nadziejami, na które wpłynęła sensacyjna wygrana w Klubowych Mistrzostwach Świata. Od tygodni zmaga się jednak z problemami kadrowymi w defensywie – bardzo poważnej kontuzji nabawił się Levi Colwill, a Wesley Fofana i Tosin Adarabiayo męczą się z mniejszymi urazami. Do gry dopiero co wrócił Benoit Badiashile, który również miał swoje trudności.

Wydawało się, że po kontuzji Colwilla Chelsea jeszcze tego lata sięgnie po nowego środkowego defensora. Wyraźnie oczekiwał tego Enzo Maresca, ale takowego ruchu nie podjęto. Niewykluczone jednak, że w niedalekiej perspektywie zostaną poczynione odpowiednie kroki, aby wzmocnić tę pozycję. The Blues rozglądają się za możliwościami, a „Sport” informuje, że wezmą udział w rywalizacji o Ronalda Araujo.

Urugwajczyk wciąż jest łączony z opuszczeniem Barcelony. Wynika to z kilku powodów – jego obniżki formy, wciąż dużej wartości rynkowej i pełnionej roli w zespole. Hansi Flick nie chce mu w pełni zaufać i rotuje środkowymi obrońcami w poszukiwaniu odpowiedniego duetu. Choć jakiś czas temu Araujo przedłużył umowę z Blaugraną, nie może być pewny pozostania w Katalonii. Wizja sprzedaży defensora za ogromne pieniądze jest kusząca, a on sam mógłby spróbować swoich sił w Premier League.

Chelsea dołączyła do dwóch innych angielskich gigantów – zainteresowanie Araujo deklarują też Liverpool i Tottenham.