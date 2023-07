IMAGO / Samuel Carreo Na zdjęciu: Angel Baena

Angel Baena zasilił szeregi Wisły Kraków

Hiszpan podpisał dwuletni kontrakt z Białą Gwiazdą

Jest już piątym Hiszpanem, który trafił na Reymonta podczas letniego okienka

Angel Baena nowym zawodnikiem Wisły Kraków

Kilka dni temu Wisła Kraków przekazała, że Angel Baena przejdzie testy medyczne. Wygląda na to, że wszystko odbyło się zgodnie z planem, a Hiszpan przekonał do siebie Białą Gwiazdę. W poniedziałek krakowski klub poinformował o podpisaniu dwuletniego kontraktu z Baeną obowiązującym do 20 czerwca 2025 roku.

No i teraz wszystko stało się jasne! Ángel Baena zasili skład Wisły Kraków. Umowa z hiszpańskim zawodnikiem została podpisana do 20 czerwca 2025 roku. 𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨! 👊



▶️ https://t.co/dwiBIFYsib pic.twitter.com/UnYNZmMWum — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 17, 2023

Baena urodził się 13 października 2000 roku w katalońskiej Barcelonie, a swoje pierwsze kroki stawiał drużynie CF Damm. Stamtąd trafił do młodzieżowej drużyny Realu Betis Balompie, zbierając doświadczenie na szczeblu CLJ U-19 oraz w drugiej drużynie. Poprzedni sezon spędził w drugoligowym CD Lugo. Jego statystyki nie są jednak zachwycające: jeden gol i jedna asysta.

Wcześniej na Reymonta trafili już czterej inni Hiszpanie: Joan Roman, Jesus Alfaro, Alvaro Raton oraz Eneko Satrustegui.

