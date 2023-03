Paulo Dybala trafia na celownik coraz większej liczby klubów. Argentyńczyka od jakiegoś czasu obserwują Manchester United oraz Newcastle United, a teraz do tego grona miało dołączyć również hiszpańskie Atletico Madryt.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala ma atrakcyjną klauzulę w umowie

Ten zapis chcą wykorzystać europejskie kluby

Wśród nich jest m.in. Atletico Madryt

La Joya opuści Romę? Coraz większe zainteresowanie Dybalą

Klauzula odstępnego w kontrakcie Paulo Dybali z Romą dla zagranicznych zespołów wynosi tylko 12 mln euro, a dla drużyn z Włoch około 20 mln euro. Ten fakt pragną wykorzystać ekipy spoza Italii, wśród których ma znajdować się także Atletico Madryt. Rojiblancos obserwują sytuację argentyńskiego napastnika – podaje “Fichajes”.

36-krotny reprezentant Albicelestes wcześniej był przymierzany także do klubów z Anglii – Manchesteru United oraz Newcastle United. 29-letni atakujący póki co zapewnia, że jest szczęśliwy w Rzymie, ale brak awansu zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho do następnej edycji Ligi Mistrzów może zmienić nastawienie piłkarza.

Sprawdź również:

Były piłkarz FC Barcelony o Lewandowskim. “Kilka meczów tego nie zmieni. Ciągle jest jednym z najlepszych” Kiedy Lewandowski wróci do formy? Początek Roberta Lewandowskiego na Camp Nou był imponujący. Reprezentant Polski strzelał gola za golem i ratował FC Barcelonę w wielu spotkaniach. Jego problemy zaczęły się po mistrzostwach świata w Katarze. 34-latek radzi sobie wyraźnie gorzej, co negatywnie przekłada się na jego dyspozycję strzelecką. W ostatnich ośmiu meczach Lewandowski strzelił zaledwie Czytaj dalej…

Zawodnik polskiego pochodzenia z powodzeniem występuje w koszulce Giallorossich od lipca 2022 roku, kiedy to trafił na Stadio Olimpico za darmo po tym, jak wygasł jego kontrakt z Juventusem. Cofnięty napastnik spędził w Turynie siedem lat, a wcześniej przywdziewał trykot Palermo oraz rodzimego Instituto AC Cordoba.

Paulo Dybala w 24 spotkaniach obecnej kampanii zdobył 12 bramek i dołożył do tego dorobku 7 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia Argentyńczyka na 30 milionów euro. Umowa atakującego z Romą wygasa 30 czerwca 2025 roku.