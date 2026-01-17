Atletico Madryt chce pomocnika PSG. Rozmowy rozpoczęte

Atletico Madryt zamierza sprowadzić zawodnika Paris Saint-Germain. Matteo Moretto poinformował, że Kang-in Lee jest celem transferowym, a dyrektor Rojiblancos prowadzi już rozmowy.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Kang-in Lee na liście życzeń hiszpańskiej drużyny

Atletico Madryt zdobyło siedem punktów w trzech ostatnich meczach La Liga i zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli. Celem Rojiblancos pod wodzą Diego Simeone jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W zimowym oknie transferowym stolicę Hiszpanii opuścił Conor Gallagher, który za 40 milionów euro przeniósł się do Tottenhamu Hotspur.

W klubie poszukiwany jest teraz środkowy pomocnik, a jednym z głównych celów jest Kang-in Lee, obecnie występujący w Paris Saint-Germain, o czym informuje Matteo Moretto. Temat transferu 24-latka nabrał realnych kształtów w miniony piątek, gdy do Paryża udał się Mateu Alemany, dyrektor Atletico odpowiedzialny za kwestie sportowe. Jego zadaniem było rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami PSG oraz przygotowanie gruntu pod ewentualne negocjacje transferowe dotyczące reprezentanta Korei Południowej.

Kang-in Lee może występować zarówno na skrzydłach, jak i w środku pola. Kontrakt piłkarza z Parc des Princes obowiązuje do czerwca 2028 roku. Pomocnik dołączył do PSG w 2023 roku z RCD Mallorca za 22 miliony euro.

W trwającym sezonie pomocnik rozegrał 20 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Transfermarkt.de szacuje jego wartość na 25 milionów euro. W grudniu doznał kontuzji uda i opuścił już pięć spotkań francuskiego giganta.