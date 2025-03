fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt celuje w transfer Alexa Baeny

Atletico Madryt może niebawem zmienić się w ofensywie. Władze klubu z Wanda Metropolitano chcą przygotować się na rozstanie z Antoinem Griezmanem i już szukają nowego zawodnika ataku. Ciekawe wieści przekazał “Sport”.

Kataloński dziennik przekonuje, że na celowniku jednego z gigantów La Liga znalazł się Alex Baena. Piłkarz aktualnie broni barw Villarreal. Niemniej chętnych na jego usługi nie brakuje. 23-latek miałby zostać w klubie z Madrytu następcą reprezentanta Francji. Griezmann według medialnych spekulacji niebawem może zasilić jedną z ekip z MLS.

Zobacz również: Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy (WIDEO)

Ośmiokrotny reprezentant Hiszpanii to z kolei wychowanek ekipy z El Madrigal, który w trakcie pobytu w Villarreal był też wypożyczony do Girony. W tym sezonie Alex Baena wystąpił jak na razie w 26 spotkaniach, notując w nich sześć trafień i siedem asyst.

Gdyby faktem stał się transfer Hiszpana do Atletico, to możliwy byłby bardzo ciekawy duet napastników w tej ekipie. Alex Baena mógłby grać razem w ataku z Julianem Alavarezem. Ponadto do dyspozycji Diego Simeone są jeszcze Alexander Sorloth czy Angel Correa oraz Giualiano Simeone.

Los Colchoneros aktualnie plasują się na trzecim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej, legitymując się bilansem 56 punktów. Do liderów FC Barcelony i Realu Madryt tracą cztery oczka.

Czytaj także: FC Barcelona ruszy po asa z Ligue 1. To obsesja Deco