Chelsea kusi, Atletico się waha. Co z przyszłością młodej gwiazdy?

fot. MIchael Barrett Boesen / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Atletico otrzymało propozycję za Giuliano Simeone

Atletcio Madryt rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo La Liga z FC Barceloną i Realem Madryt. Tymczasem ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że sternicy klubu z Wanda Metropolitano otrzymali konkretną ofertę w sprawie jednego ze swoich graczy. Szczegóły przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że Chelsea jest poważnie zainteresowana pozyskaniem Giuliano Simeone. Klub z Premier League ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać zawodnika, że jest gotowy wyłożyć na transakcję 35 milionów euro. Niemniej ta suma nie wzbudziła zainteresowania u władz Atletico, mających przekonanie, że piłkarz jednak jest wart więcej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

22-letni piłkarz trafił do ekipy z Madrytu w 2019 roku z River Plate na zasadzie wolnego transferu. Długo musiał przekonywać do swojej osoby. Niemniej ostatecznie trafił do pierwszego zespołu i w tej kampanii zaczął nawet w nim błyszczeć. Jak na razie Simeone rozegrał w Atletico w tym sezonie 37 spotkań, notując w nich cztery trafienia i siedem asyst.

Argentyńczyk zagrał w sobotnim starciu La Liga w ramach 29. kolejki przeciwko Espanyolowi. Finalnie rywalizacja zakończyła się remisem (1:1). Okazję na kolejny występ zawodnik będzie miał już w środku tygodnia. Simeone i spółka w roli gospodarza zagrają z FC Barceloną w Pucharze Króla. Mecz odbędzie się w środę o godzinie 21:30.

Czytaj także: Aston Villa poluje i Real Madryt może stracić swój skarb