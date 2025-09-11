Atletico Madryt planuje kolejne ruchy transferowe. W przyszłości Hiszpanie mogą sięgnąć po wzmocnienie z Turcji. Na ich radarze znalazł się Yunus Akgun z Galatasaray - donosi "Diario AS".

ANP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray

Yunus Akgun wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt

Nie tak wyobrażało sobie Atletico Madryt wejście w nowy sezon. Los Colchoneros zaliczają fatalny start. Podopieczni Diego Simeone po trzech kolejkach mają na koncie zaledwie dwa punkty. Stołeczny zespół po przerwie reprezentacyjnej czeka trudne zadanie. Już w sobotni wieczór zmierzą się przed własną publicznością z Villarrealem.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Atletico Madryt przekazuje „Diario AS”. Otóż władze z Wanda Metropolitano szykują kolejne ruchy transferowe, które mogą przeprowadzić już w styczniowym okienku. Jak się okazuje, ich trop prowadzi do Turcji. W kręgu zainteresowań Los Colchoneros znalazł się Yunus Akgun, który na co dzień reprezentuje barwy Galatasaray.

Yunus Akgun ma dopiero 25 lat. Przed dwoma sezonami turecki skrzydłowy spędził rok na wypożyczeniu w Leicester City. Po angielskiej przygodzie zawodnik wrócił do ojczyzny i w tym momencie wskoczył na bardzo wysoki poziom. Zawodnik Galatasaray zaczyna odgrywać nawet coraz ważniejszą rolę w swojej reprezentacji.

W poprzednim sezonie Yunus Akgun rozegrał 44 spotkania w barwach tureckiego zespołu. W tym czasie 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także 14 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 14 milionów euro.