Forma zrobiła swoje. Klub z Premier League gotowy na duży wydatek

Alex Jimenez najpewniej definitywnie zakończy swoją przygodę z AC Milan. Piłkarz aktualnie jest wypożyczony do Bournemouth, a angielski klub chce wykupić zawodnika na stałe.

fot. MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alex Jimenez

Fabrizio Romano z nowymi wieściami o Alexie Jimenezie

Alex Jimenez we wrześniu minionego roku został wypożyczony do Bournemouth z AC Milan. Przedstawiciel ligi angielskiej zapłacił za ten ruch 1,5 miliona euro. Tymczasem konkretne informacje na temat zawodnika przekazał na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło ujawniło, że angielski klub jest gotowy zakontraktować prawego defensora na stałe. Umowa jest już gotowa, a Bournemouth ma wyłożyć na transfer definitywny 22 miliony euro. Z tej kwoty 50 procent ma trafić do Realu Madryt, co będzie następstwem wcześniejszych ustaleń pomiędzy stronami.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii w tej kampanii jest kluczową postacią Wisienek. Alex Jimenez rozegrał w tym sezonie łącznie 21 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich jedną bramkę oraz zaliczył jedną asystę. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 18 milionów euro.

Drużyna zawodnika plasuje się obecnie na 13. miejscu w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 30 punktów. Bournemouth ma tym samym 10 oczek przewagi nad strefą spadkową. Do lidera, Arsenalu, traci natomiast 20 punktów. W trakcie minionego weekendu Wisienki pokonały Liverpool (3:2).

Bournemouth swoje kolejne spotkanie rozegra w najbliższą sobotę. Zmierzy się wówczas z Wolverhampton. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00.