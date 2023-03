PressFocus Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund rozgrywa pierwszy sezon w Serie A

Strzela gole zarówno dla Atalanty, jak i reprezentacji Danii

Napastnikiem interesuje się Arsenal czy Real Madryt, a La Dea oczekuje za niego 40 milionów euro

40 milionów euro za “Haalanda 2.0”?

Rasmus Hojlund pokazał się ze świetnej strony na dużej scenie. Reprezentant Danii trafił do Atalanty Bergamo ubiegłego lata. Sturm Graz zarobił na nim ponad 17 milionów euro. 20-latek szybko się zaaklimatyzował w Serie A. Regularnie strzela gole, a co równie istotne – jest też skuteczny na arenie międzynarodowej. Media już porównują snajpera z innym Skandynawem – Erlingiem Haalandem.

La Dea zdaje sobie sprawę, że szum wokół jej nowego napastnika robi się zbyt wielki, by pozostał w Bergamo na kolejny sezon. Hojlundem interesują się, między innymi, Real Madryt, Arsenal czy Juventus. W zespole Królewskich miałby zastąpić Karima Benzemę, zaś w Juventusie – Dusana Vlahovicia. Atalanta ustaliła już cenę, jakiej wymaga za kartę zawodniczą Duńczyka. Włosi żądają 40 milionów euro, by zarobić dwa razy więcej, niż wydali rok wcześniej. Jeśli snajper utrzyma swoją dyspozycję, nie jest to kwota zaporowa dla największych europejskich zespołów.

Hojlund rozegrał w tym sezonie już 33 mecze dla Atalanty. Zanotował w nich 14 bramek i pięć asyst.

