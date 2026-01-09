Aston Villa wzmocni środek pola? Trop prowadzi do Atletico Madryt

Aston Villa może zaskoczyć w zimowym okienku transferowym. Zespół The Villans może sięgnąć po zawodnika prosto z hiszpańskich boisk. Na ich celowniku znalazł się Conor Gallagher z Atletico Madryt - informuje "talkSPORT".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Conor Gallagher na radarze Aston Villi

Aston Villa znajduje się w świetnej formie. Podopieczni Unaia Emery’ego poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Anglii. Obecnie zespół The Villans traci sześć punktów do lidera Premier League – Arsenalu. Warto wspomnieć, że drużyna z Villa Park miała fatalne wejście w sezon. Gdyby nie to, kto wie, może dziś patrzyliby z góry na resztę ligowych rywali.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Aston Villi przekazuje „talkSPORT”. Otóż wicelider rozgrywek Premier League poważnie zaczął liczyć się w walce o transfer reprezentanta Anglii. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Conor Gallagher z Atletico Madryt. Pomocnik poważnie rozważa powrót na boiska Premier League, a przeprowadzka na Villa Park jest dla niego jedną z opcji.

Aston Villa będzie musiała stoczyć walkę o Conora Gallaghera. Angielski pomocnik znajduje się również pod obserwacją Manchester United. To właśnie między tymi dwoma klubami rozstrzygnie się walka o przyszłość reprezentanta Synów Albionu. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje zawodnik Los Colchoneros.

Conor Gallagher w trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań pod okiem Diego Simeone. Pomocnik Atletico Madryt zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.