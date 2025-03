Aston Villa zainteresowana skrzydłowym Sportingu. 80 mln euro klauzuli

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Goncalves obserwowany przez kluby Premier League

Goncalves zmagał się w tym sezonie z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go z gry na dużą liczbę spotkań. Jego kontrakt ze Sportingiem zawiera klauzulę odejścia w wysokości 80 milionów euro, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby jakikolwiek klub był skłonny zapłacić taką kwotę za zawodnika, który w tym sezonie rozegrał tylko 12 spotkań. Jednak strzelił w nich pięć bramek i zanotował sześć asyst.

Być może Aston Villa będzie próbowała wynegocjować bardziej przystępną cenę w trakcie letniego okienka. Przed kontuzją Goncalves imponował swoją grą w barwach Sportingu, więc jeśli uda mu się powrócić do swojej optymalnej formy, mógłby okazać się wartościowym wzmocnieniem dla angielskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Portugalczyk potrafi grać na obu skrzydłach, a jego umiejętności strzeleckie i kreatywność mogłyby wesprzeć ofensywę drużyny Unaia Emery’ego. Wcześniej skrzydłowy był również łączony z Manchesterem United.

Przekonanie piłkarza do przenosin nie powinno stanowić problemu. Transfer do Premier League byłby dla niego okazją do sprawdzenia się na najwyższym poziomie. Jego przyszłość powinna wyjaśnić się w najbliższych miesiącach.

Zobacz także: Gwiazda Porto na celowniku klubów Premier League. 100 mln euro klauzuli