Aston Villa w tarapatach? Nie takich transferów chciałby Unai Emery

06:08, 16. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Aston Villa przegrała walkę o awans do Ligi Mistrzów na finiszu Premier League. Patrząc na transfery tego klubu, Unai Emery nie może być optymistą.

Unai Emery
PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa – transfery przed sezonem 2025/2026

Kluby Premier League kontynuują rokroczne szaleństwo na rynku transferowym. Potężne sumy pieniędzy wydają nie tylko angielscy potentaci, ale nawet beniaminkowie. Każdy ma bowiem do zrealizowania swój cel sportowy. Tymczasem Aston Villa funkcjonuje w oderwaniu od tego wszystkiego, zapominając, iż czeka ją udział w Lidze Europy.

Mimo gry na kilku frontach, klub z Birmingham nie wyraża większej chęci poszerzenia kadry, nad czym zapewne ubolewa Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec dotychczas dostał zaledwie dwóch nowych zawodników, z czego tylko w jednym przypadku był to transfer gotówkowy.

Aston Villa sprowadziła napastnika z Ligue 1. Niceę na Birmingham zamienił 24-letni Iworyjczyk Evann Guessand. W minionym sezonie do siatki trafił 13 razy oraz zaliczył 10 asyst. On oraz Ollie Watkins mają siać postrach w szeregach rywali w sezonie 2025/2026.

Drugim i ostatnim dotychczas ruchem jest sprowadzenie nowego zmiennika dla bramkarza Emiliano Martineza. Wsparciem dla argentyńskiego mistrza świata ma być doświadczony Holender, Marco Bizot.

Aston Villa – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Evann GuessandnapastnikOGC Nice30 mln euro
Marco BizotbramkarzaStade Brestois?
Kwoty według: Transfermarkt

Aston Villa – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Kaine Kesler-Haydenprawy obrońcaCoventry City4 mln euro
Enzo Barrenecheadefensywny pomocnikBenficawypożyczenie: 3 mln euro
Philippe Coutinhoofensywny pomocnikVasco da Gamabez odstępnego
Robin OlsenbramkarzMalmobez odstępnego
Filip MarschallbramkarzStevenage?
Yasin Ozcanśrodkowy obrońcaAnderlechtwypożyczenie
Joe GaucibramkarzPort Valewypożyczenie
Olivier ZychbramkarzRaków Częstochowawypożyczenie
Kortney Hauseśrodkowy obrońcabez klubu
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Aston Villi

  • Nowi zawodnicy: 2
  • Odejścia z klubu: 8
  • Wydatki na transfery: 30 mln euro
  • Zarobki na transferach: 7 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Aston Villi

Zdaniem angielskich mediów możliwe, że Aston Villa sprowadzi piłkarza, który byłby sporą konkurencją dla reprezentanta Polski, Matty’ego Casha.

Z przenosinami do Anglii łączony jest gwiazdor Interu Mediolan, a konkretnie Denzel Dumfries. Do czołowego klubu Premier League może trafić także inny zawodnik mediolańskiego zespołu.

Aston Villa zainteresowana jest ofensywnym wzmocnieniem w postaci transferu Alexisa Saelemaekersa. Belg nie spełnił oczekiwań na San Siro, więc Milan nie robiłby przeszkód z jego sprzedażą. Stąd Unai Emery mógłby liczyć na angaż tego zawodnika.

