Aston Villa w tarapatach? Nie takich transferów chciałby Unai Emery

Aston Villa przegrała walkę o awans do Ligi Mistrzów na finiszu Premier League. Patrząc na transfery tego klubu, Unai Emery nie może być optymistą.

PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa – transfery przed sezonem 2025/2026

Kluby Premier League kontynuują rokroczne szaleństwo na rynku transferowym. Potężne sumy pieniędzy wydają nie tylko angielscy potentaci, ale nawet beniaminkowie. Każdy ma bowiem do zrealizowania swój cel sportowy. Tymczasem Aston Villa funkcjonuje w oderwaniu od tego wszystkiego, zapominając, iż czeka ją udział w Lidze Europy.

Mimo gry na kilku frontach, klub z Birmingham nie wyraża większej chęci poszerzenia kadry, nad czym zapewne ubolewa Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec dotychczas dostał zaledwie dwóch nowych zawodników, z czego tylko w jednym przypadku był to transfer gotówkowy.

Aston Villa sprowadziła napastnika z Ligue 1. Niceę na Birmingham zamienił 24-letni Iworyjczyk Evann Guessand. W minionym sezonie do siatki trafił 13 razy oraz zaliczył 10 asyst. On oraz Ollie Watkins mają siać postrach w szeregach rywali w sezonie 2025/2026.

Drugim i ostatnim dotychczas ruchem jest sprowadzenie nowego zmiennika dla bramkarza Emiliano Martineza. Wsparciem dla argentyńskiego mistrza świata ma być doświadczony Holender, Marco Bizot.

Aston Villa – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Evann Guessand napastnik OGC Nice 30 mln euro Marco Bizot bramkarza Stade Brestois ? Kwoty według: Transfermarkt

Aston Villa – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Kaine Kesler-Hayden prawy obrońca Coventry City 4 mln euro Enzo Barrenechea defensywny pomocnik Benfica wypożyczenie: 3 mln euro Philippe Coutinho ofensywny pomocnik Vasco da Gama bez odstępnego Robin Olsen bramkarz Malmo bez odstępnego Filip Marschall bramkarz Stevenage ? Yasin Ozcan środkowy obrońca Anderlecht wypożyczenie Joe Gauci bramkarz Port Vale wypożyczenie Olivier Zych bramkarz Raków Częstochowa wypożyczenie Kortney Hause środkowy obrońca bez klubu – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Aston Villi

Nowi zawodnicy: 2

2 Odejścia z klubu: 8

8 Wydatki na transfery: 30 mln euro

30 mln euro Zarobki na transferach: 7 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Aston Villi

Zdaniem angielskich mediów możliwe, że Aston Villa sprowadzi piłkarza, który byłby sporą konkurencją dla reprezentanta Polski, Matty’ego Casha.

Z przenosinami do Anglii łączony jest gwiazdor Interu Mediolan, a konkretnie Denzel Dumfries. Do czołowego klubu Premier League może trafić także inny zawodnik mediolańskiego zespołu.

Aston Villa zainteresowana jest ofensywnym wzmocnieniem w postaci transferu Alexisa Saelemaekersa. Belg nie spełnił oczekiwań na San Siro, więc Milan nie robiłby przeszkód z jego sprzedażą. Stąd Unai Emery mógłby liczyć na angaż tego zawodnika.