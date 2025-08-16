Aston Villa w tarapatach? Nie takich transferów chciałby Unai Emery

Aston Villa – transfery przed sezonem 2025/2026
Kluby Premier League kontynuują rokroczne szaleństwo na rynku transferowym. Potężne sumy pieniędzy wydają nie tylko angielscy potentaci, ale nawet beniaminkowie. Każdy ma bowiem do zrealizowania swój cel sportowy. Tymczasem Aston Villa funkcjonuje w oderwaniu od tego wszystkiego, zapominając, iż czeka ją udział w Lidze Europy.
Mimo gry na kilku frontach, klub z Birmingham nie wyraża większej chęci poszerzenia kadry, nad czym zapewne ubolewa Unai Emery. Hiszpański szkoleniowiec dotychczas dostał zaledwie dwóch nowych zawodników, z czego tylko w jednym przypadku był to transfer gotówkowy.
Aston Villa sprowadziła napastnika z Ligue 1. Niceę na Birmingham zamienił 24-letni Iworyjczyk Evann Guessand. W minionym sezonie do siatki trafił 13 razy oraz zaliczył 10 asyst. On oraz Ollie Watkins mają siać postrach w szeregach rywali w sezonie 2025/2026.
Drugim i ostatnim dotychczas ruchem jest sprowadzenie nowego zmiennika dla bramkarza Emiliano Martineza. Wsparciem dla argentyńskiego mistrza świata ma być doświadczony Holender, Marco Bizot.
Aston Villa – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Evann Guessand
|napastnik
|OGC Nice
|30 mln euro
|Marco Bizot
|bramkarza
|Stade Brestois
|?
Aston Villa – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Kaine Kesler-Hayden
|prawy obrońca
|Coventry City
|4 mln euro
|Enzo Barrenechea
|defensywny pomocnik
|Benfica
|wypożyczenie: 3 mln euro
|Philippe Coutinho
|ofensywny pomocnik
|Vasco da Gama
|bez odstępnego
|Robin Olsen
|bramkarz
|Malmo
|bez odstępnego
|Filip Marschall
|bramkarz
|Stevenage
|?
|Yasin Ozcan
|środkowy obrońca
|Anderlecht
|wypożyczenie
|Joe Gauci
|bramkarz
|Port Vale
|wypożyczenie
|Olivier Zych
|bramkarz
|Raków Częstochowa
|wypożyczenie
|Kortney Hause
|środkowy obrońca
|bez klubu
|–
Bilans transferowy Aston Villi
- Nowi zawodnicy: 2
- Odejścia z klubu: 8
- Wydatki na transfery: 30 mln euro
- Zarobki na transferach: 7 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Aston Villi
Zdaniem angielskich mediów możliwe, że Aston Villa sprowadzi piłkarza, który byłby sporą konkurencją dla reprezentanta Polski, Matty’ego Casha.
Z przenosinami do Anglii łączony jest gwiazdor Interu Mediolan, a konkretnie Denzel Dumfries. Do czołowego klubu Premier League może trafić także inny zawodnik mediolańskiego zespołu.
Aston Villa zainteresowana jest ofensywnym wzmocnieniem w postaci transferu Alexisa Saelemaekersa. Belg nie spełnił oczekiwań na San Siro, więc Milan nie robiłby przeszkód z jego sprzedażą. Stąd Unai Emery mógłby liczyć na angaż tego zawodnika.