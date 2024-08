Aston Villa chce sprowadzić nowego obrońcę. Matty Cash może się obawiać

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Geertruida może trafić do Aston Villi, ma rywalizować z Cashem

Aston Villa w nadchodzącym sezonie po raz pierwszy od czterdziestu dwóch lat zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Awans do prestiżowego turnieju wywalczyli dzięki zajęciu 4. miejsca w Premier League. Po historycznym sukcesie władze klubu zdecydowały się na solidne wzmocnienia. Nowi zawodnicy, którzy trafili na Villa Park, kosztowali prawie 180 mln euro. Wszystko wskazuje na to, że niebawem do zespołu Unaia Emery’ego może trafić jeszcze jeden piłkarz. Przyjście dodatkowego zawodnika to złe wieści dla Matty’ego Casha.

Jak informuje Fabrizio Romano obecnie trwają rozmowy na linii Aston Villa – Lutsharel Geertruida. The Villans pragną wzmocnić zespół reprezentantem Holandii i czekają na rozwój wydarzeń. Kluczem do przełomu w transakcji prawego obrońcy ma być sprzedaż Diego Carlosa. Brazylijczyk jest blisko dołączenia do Fulham, a jeśli transfer dojdzie do skutku, Aston Villa przyśpieszy działania mające na celu pozyskanie 24-letniego piłkarza Feyenoordu Rotterdam.

Geertruida na co dzień występuje na pozycji prawego obrońcy. Oznacza to, że jeśli trafi do Anglii, będzie rywalizował o miejsce w składzie z reprezentantem Polski. Matty Cash w poprzednim sezonie zagrał w Aston Villi 46 spotkań, w których zdobył 5 goli i zaliczył 3 asysty.

Reprezentant Holandii do tej pory był związany tylko z Feyenoordem na poziomie seniorskiego futbolu. Z macierzystym klubem sięgnął po mistrzostwo Holandii w sezonie 2022/2023. Łącznie w barwach klubu rozegrał 200 spotkań, w których strzelił 24 bramki.