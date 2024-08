Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Napoli ma dostać 60 mln euro, Lukaku i Kepę w zamian za Osimhena

Chelsea od kilku miesięcy marzy o tym, aby do zespołu dołączył były król strzelców Serie A – Victor Osimhen. The Blues są zdesperowani, aby pozyskać napastnika Napoli, więc próbują znaleźć idealne rozwiązanie. Kilka ofert, które wpłynęło do neapolitańskiego klubu, zostało odrzuconych, bowiem Aurelio De Laurentis chce zarobić na sprzedaży gwiazdy ponad 100 milionów euro. Natomiast zespół z Premier League nie chce wydać więcej niż 60 mln euro. Wobec tego włodarze ze Stamford Bridge wpadli na pomysł włączenia do transakcji dwóch gwiazd.

Z informacji portalu TeamTalk wynika, że Chelsea jest w stanie zaoferować Napoli nie tylko gotówkę, ale również Romelu Lukaku i Kepę Arrizabalagę. O ile obecność Belga w transakcji nie stanowi zaskoczenia, tak hiszpański bramkarz do tej pory nie był wymieniany w kontekście przeprowadzki do Włoch. Gotowość do rozstania z golkiperem ma związek z faktem, że kontrakt 29-latka wygasa wraz z końcem sezonu. Chelsea nie chcąc stracić gracza za darmo zamierza włączyć go w finalizację transakcji Victora Osimhena.

Rudy Galetti, który poinformował o szczegółach oferty, zaznacza, że negocjację mogą toczyć się aż do ostatnich dni okna transferowego.

Osimhen w poprzednim sezonie rozegrał w barwach Napoli 32 mecze, w których zdobył 17 goli i zanotował 4 asysty. W bieżącym sezonie Antonio Conte w obliczu niepewnej przyszłości Nigeryjczyka nie zabrał go na pierwszy mecz sezonu w Pucharze Włoch.