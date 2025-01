Aston Villa i Newcastle chcą tego samego napastnika. Na stole 20 mln euro Źródło: Milliyet Patryk Kucharski Aston Villa i Newcastle United wyrażają zainteresowanie tureckim napastnikiem Semih Kilicsoyem z Besiktasu. Według portalu Milliyet angielskie kluby mogą zapłacić za niego prawie 20 milionów euro.

Every Second Media / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery i Eddie Howe