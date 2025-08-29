Asensio odchodzi z PSG. Definitywny transfer do Premier League

Marco Asensio zmienia klubowe barwy. Hiszpan definitywnie rozstaje się z Paris Saint-Germain i przenosi się do Premier League informuje Loïc Tanzi.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Marco Asensio

Asensio wróci do Anglii

W lecie 2023 roku Marco Asensio zakończył swoją przygodę na Santiago Bernabeu i zamienił Real Madryt na Paris Saint-Germain. Podczas siedmioletniego pobytu w stolicy Hiszpanii trzy razy triumfował w Lidze Mistrzów, a ponadto trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju. Natomiast w Paryżu rozegrał półtora sezonu – w lutym 2025 roku został wypożyczony do Aston Villi.

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Asensio na Parc des Princes dobiegła końca. Kontrakt 29-latka obowiązuje do końca tego sezonu i mistrzowie Francji chcą wykorzystać właściwie ostatnią szansę, by zarobić na ofensywnym zawodniku. Poważne zainteresowanie usługami lewonożnego gracza wyrażają The Villans. Hiszpan najprawdopodobniej znowu będzie występował w koszulce ekipy z Birmingham.

Aston Villa najpierw zaoferowała PSG wypożyczenie Asensio, ale najlepszy klub Europy odrzucił taką możliwość ze względu na krótki okres, jaki pozostał do wygaśnięcia umowy. Loïc Tanzi przekonuje, że 6. ekipa poprzedniego sezonu Premier League złożyła ofertę definitywnego transferu. Pierwsza propozycja opiewa na 15 milionów euro, jednak Paryżanie żądają 20 mln. Francuski dziennikarz jest pewny, klub z Anglii spełni wymagania Les Rouge-et-Bleu.

Marco Asencio w koszulce AV rozegrał 21 spotkań, w których strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Trzy bramki zdobył w dwumeczu z Club Brugge w Lidze Mistrzów.