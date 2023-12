Arsenal niespodziewanie przegrał niedawno z West Ham United (0:2). Po ostatnim gwizdku Mikel Arteta szybko zdiagnozował, czego brakuje jego Kanonierom, by mogli z powodzeniem walczyć o najważniejsze tytuły.

IMAGO / Xinhua Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal nie dał rady pokonać w derbach West Hamu United (0:2)

Mikel Arteta na konferencji prasowej zdiagnozował problemy swojej drużyny

Kanonierzy stracili fotel lidera na korzyść Liverpoolu

“Jeśli tego nie poprawimy, nie wygramy Premier League”

Arsenal zanotował bardzo udaną rundę jesienną. Kanonierzy przeszli jak burza przez fazę grupową Ligi Mistrzów. Jeśli zaś chodzi o Premier League, w ostatnim czasie przewodzili stawce. Przegrali jednak derby z West Ham United (0:2), co ostatecznie kosztowało ich fotel lidera. Na nim rozsiedli się bowiem piłkarze Liverpoolu. Mikel Arteta nie popadł jednak w zły nastrój z tego powodu.

– Nie ma w naszych szeregach paniki. Chodzi o to, by starać się bardziej i wygrywać mecze. Jeżeli drużyna gra w taki sposób, to wygra sporo spotkań. Jeżeli nie poprawimy się w obu polach karnych, [nie wygramy Premier League – przyp. PP]. Ostatecznie, bowiem, wynik jest, jaki jest – wyznał hiszpański szkoleniowiec.

Przed Kanonierami jeszcze jedne derbowe spotkanie w tym roku. W niedzielę zmierzą się bowiem na wyjeździe z 13. w tabeli Fulham.

