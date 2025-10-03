Arsenal zdecydował. Gigant chce przedłużyć kontrakt z gwiazdą

17:47, 3. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  BBC Sport

Arsenal rozpoczął rozmowy z holenderskim obrońcą Jurrienem Timberem w sprawie przedłużenia kontraktu - informuje "BBC Sport". Obecna umowa 24-latka wygasa w 2028 roku.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jurrien Timber ma podpisać nowy kontrakt z Arsenalem

Arsenal doznał dotkliwej porażki na Anfield z Liverpoolem (0:1), ale od tego czasu wygrał pięć z sześciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Wicemistrzowie Anglii mają również komplet punktów w Lidze Mistrzów po zwycięstwie nad Olympiakosem Pireus (2:0). Mikel Arteta cieszy się dużym uznaniem na Emirates Stadium, choć wciąż oczekiwane są trofea.

W ostatnich tygodniach Arsenal dopiął przedłużenie kontraktu Williama Saliby, a teraz w planach jest kolejny kluczowy zawodnik. Według „BBC Sport”, władze klubu prowadzą zaawansowane rozmowy z Jurrienem Timberem w sprawie nowego kontraktu, chcąc zapewnić sobie jego usługi także po wygaśnięciu obecnej umowy w 2028 roku.

Ryzyko utraty Timbera wydaje się minimalne. Od momentu transferu do północnego Londynu w 2023 roku z Ajaksu Amsterdam za 40 milionów euro, jego pozycja w drużynie stale rośnie. Projekt budowany przez Artetę daje zawodnikom poczucie stabilności i perspektywy sukcesów. Podobnie jak Saliba, Timber ma powody, by wierzyć, że wkrótce będzie mógł sięgnąć po ważne trofea.

W barwach londyńskiego klubu 24-latek rozegrał dotąd 59 meczów, zdobywając cztery bramki. Zawodnik urodzony w Utrechcie jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 55 milionów euro.

